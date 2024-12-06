В ФОМ фиксируют стабильно высокий уровень доверия россиян к Путину
Доверие российских граждан к президенту Владимиру Путину по-прежнему показывает стабильно высокие показатели. Об этом сообщили в фонде «Общественное мнение» (ФОМ).
На сайте ФОМ сказано, что уровень одобрения деятельности российского лидера гражданами достигает 82%. При этом доверяют Путину также 82% респондентов.
Напомним, что предыдущий опрос ФОМ также показал результат 82%. За неделю уровень доверия вырос на 1 процентный пункт.
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