ФОМ: 82% опрошенных россиян доверяют Владимиру Путину

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину вырос на 1 процентный пункт за неделю и достиг 82%. Такая же доля опрошенных граждан считает, что он эффективно выполняет свои обязанности. Эти данные были получены в ходе опроса фонда «Общественное мнение», проведённого с 22 по 24 ноября среди 1,5 тыс. россиян.

«Доверие Владимиру Путину выразили 82% респондентов (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (82% — без изменений) уверены, что он хорошо справляется со своей работой на посту президента», — сообщается в пресс-релизе соцслужбы.

Положительную оценку деятельности правительства дали 51% участников опроса (уменьшение на 7 п. п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает эффективно, сообщили 57% опрошенных (снижение на 4 п. п.).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 45% (увеличение на 1 п. п.), КПРФ — 8% (уменьшение на 1 п. п.), ЛДПР — 8% (снижение на 2 п. п.), «Справедливой России — За правду» — 2% (уменьшение на 1 п. п.), «Новых людей» — 4% (повышение на 1 п. п.).