«Совершают чудеса»: Путин восхитился участниками СВО с хорошим образованием

На данный момент в зоне специальной военной операции (СВО) находится немало людей с хорошим образованием и инженерной подготовкой. Они на самом деле «совершают чудеса», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Очень много в зону боевых действий пришло людей с очень хорошим образованием. Я смотрю, читаю, иногда слушаю устные доклады, честно говоря, даже удивляюсь. Говорю откровенно — в зоне боевых действий, рискуя собой, оказались люди с очень хорошим образованием, с хорошей подготовкой инженерной. Прямо на месте чудеса совершают», — сказал Путин на пресс-конференции после заседания ОДКБ в Астане.