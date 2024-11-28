«Совершают чудеса»: Путин восхитился участниками СВО с хорошим образованием
Путин: Высокообразованные россияне совершают чудеса в зоне СВО
На данный момент в зоне специальной военной операции (СВО) находится немало людей с хорошим образованием и инженерной подготовкой. Они на самом деле «совершают чудеса», заявил президент РФ Владимир Путин.
«Очень много в зону боевых действий пришло людей с очень хорошим образованием. Я смотрю, читаю, иногда слушаю устные доклады, честно говоря, даже удивляюсь. Говорю откровенно — в зоне боевых действий, рискуя собой, оказались люди с очень хорошим образованием, с хорошей подготовкой инженерной. Прямо на месте чудеса совершают», — сказал Путин на пресс-конференции после заседания ОДКБ в Астане.
Также Путин объяснил, почему наши парни обязательно добьются победы. Никакие поставки Киеву самого современного оружия не способны изменить ситуацию на поле боя, указал лидер России.
Life.ru