Восхитивший Путина пенсионер Лимончиков обратился к россиянам
Белгородский пенсионер Лимончиков призвал россиян никого не бояться
Белгородский пенсионер, Виктор Лимончиков, чьи слова «Я русский человек» с восхищением вспомнил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», призвал жителей России никого не бояться. Мужчина, что русские никогда никого трогают, что не трогают их.
Те самые кадры с фрагментом интервью белгородского пенсионера, о котором рассказывал Путин. Видео © Telegram / belgorodecRU
«Мы русские вообще не должны никого бояться. Должны нас бояться. Сами мы никогда никого не тронем, если не тронут нас», — приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь соседка Лимончиковых охарактеризовала их как очень положительную семью. По словам женщины, у них всегда позитивный настрой.
«Вместе мы работали на заводе, участвовали во всех мероприятиях. У них всегда позитивный настрой, и они гордятся своей родиной. Мы голосовали за нашего президента, и я горжусь, что у нас такой сосед», — сказала Елена Стрекозова.
Также Лимончиков выразил надежду, что ему помогут с ремонтом. Ранее в квартире ниже этажом произошёл пожар, там выбиты окна, из-за чего в квартире Виктора Сергеевича тоже холодно и он не может ходить по полу.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин вспомнил о белгородском пенсионере на Валдайском форуме. Его восхитили слова Лимончикова, который во время президентских выборов в марте шёл на избирательный участок, когда вокруг летали украинские дроны. Журналисты взяли у мужчины короткое интервью, спросив, почему он идёт голосовать, когда вокруг летают беспилотники. Виктор Сергеевич ответил лишь одной фразой: «Я русский человек».
Кадр из видео Telegram / belgorodecRU