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9 ноября, 12:14

Восхитивший Путина пенсионер Лимончиков обратился к россиянам

Белгородский пенсионер Лимончиков призвал россиян никого не бояться

Белгородский пенсионер, Виктор Лимончиков, чьи слова «Я русский человек» с восхищением вспомнил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», призвал жителей России никого не бояться. Мужчина, что русские никогда никого трогают, что не трогают их.

Те самые кадры с фрагментом интервью белгородского пенсионера, о котором рассказывал Путин. Видео © Telegram / belgorodecRU

«Мы русские вообще не должны никого бояться. Должны нас бояться. Сами мы никогда никого не тронем, если не тронут нас», — приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь соседка Лимончиковых охарактеризовала их как очень положительную семью. По словам женщины, у них всегда позитивный настрой.

«Вместе мы работали на заводе, участвовали во всех мероприятиях. У них всегда позитивный настрой, и они гордятся своей родиной. Мы голосовали за нашего президента, и я горжусь, что у нас такой сосед», — сказала Елена Стрекозова.

Также Лимончиков выразил надежду, что ему помогут с ремонтом. Ранее в квартире ниже этажом произошёл пожар, там выбиты окна, из-за чего в квартире Виктора Сергеевича тоже холодно и он не может ходить по полу.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин вспомнил о белгородском пенсионере на Валдайском форуме. Его восхитили слова Лимончикова, который во время президентских выборов в марте шёл на избирательный участок, когда вокруг летали украинские дроны. Журналисты взяли у мужчины короткое интервью, спросив, почему он идёт голосовать, когда вокруг летают беспилотники. Виктор Сергеевич ответил лишь одной фразой: «Я русский человек».

Восхитивший Путина пенсионер из Белгорода признался, что не считает себя знаменитостью
Восхитивший Путина пенсионер из Белгорода признался, что не считает себя знаменитостью
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Кадр из видео Telegram / belgorodecRU

Полина Никифорова
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