Восхитивший Путина пенсионер Лимончиков обратился к россиянам

Белгородский пенсионер, Виктор Лимончиков, чьи слова «Я русский человек» с восхищением вспомнил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», призвал жителей России никого не бояться. Мужчина, что русские никогда никого трогают, что не трогают их.

Те самые кадры с фрагментом интервью белгородского пенсионера, о котором рассказывал Путин. Видео © Telegram / belgorodecRU

«Мы русские вообще не должны никого бояться. Должны нас бояться. Сами мы никогда никого не тронем, если не тронут нас», — приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь соседка Лимончиковых охарактеризовала их как очень положительную семью. По словам женщины, у них всегда позитивный настрой.

«Вместе мы работали на заводе, участвовали во всех мероприятиях. У них всегда позитивный настрой, и они гордятся своей родиной. Мы голосовали за нашего президента, и я горжусь, что у нас такой сосед», — сказала Елена Стрекозова.

Также Лимончиков выразил надежду, что ему помогут с ремонтом. Ранее в квартире ниже этажом произошёл пожар, там выбиты окна, из-за чего в квартире Виктора Сергеевича тоже холодно и он не может ходить по полу.