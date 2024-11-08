«Я русский!» В Сети отыскали видео с восхитившим Путина стойким белгородцем

В Сети отыскали видео с пенсионером из Белгорода, которого вспомнил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании клуба «Валдай». Глава государства тогда отметил мужество и патриотизм жителей приграничных российских регионов и напомнил о ролике, где мужчина идёт голосовать во время президентских выборов прямо под обстрелами ВСУ. По его мнению, иностранцам не понять, что такое русский дух.

Владимир Путин напомнил, как голосовали в Белгороде. Видео © Telegram/Белгородец / Life.ru

На кадрах мужчина идёт голосовать в День президентских выборов в марте 2024 года, к нему подходит зарубежный журналист и интересуется, почему пенсионер не боится обстрелов и предлагает ему не идти на избирательный участок. Горожанин останавливается и объясняет, что по-другому он поступить не может.

«Потому что я человек, русский человек!» — ответил мужчина на вопрос журналиста о том, что же заставляет его идти на выборы.