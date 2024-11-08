«Я русский!» В Сети отыскали видео с восхитившим Путина стойким белгородцем
Появилось видео пенсионера из Белгорода, восхитившего Путина фразой «Я русский!»
В Сети отыскали видео с пенсионером из Белгорода, которого вспомнил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании клуба «Валдай». Глава государства тогда отметил мужество и патриотизм жителей приграничных российских регионов и напомнил о ролике, где мужчина идёт голосовать во время президентских выборов прямо под обстрелами ВСУ. По его мнению, иностранцам не понять, что такое русский дух.
Владимир Путин напомнил, как голосовали в Белгороде. Видео © Telegram/Белгородец / Life.ru
На кадрах мужчина идёт голосовать в День президентских выборов в марте 2024 года, к нему подходит зарубежный журналист и интересуется, почему пенсионер не боится обстрелов и предлагает ему не идти на избирательный участок. Горожанин останавливается и объясняет, что по-другому он поступить не может.
«Потому что я человек, русский человек!» — ответил мужчина на вопрос журналиста о том, что же заставляет его идти на выборы.
Путин уверен, что назвать себя «русским челвоеком» может любой гражданин нашей страны вне зависимости от национальности, ведь это понятие скорее отражает силу характера, духа, волю к победе, а не национальную принадлежность.
Напомним, в марте этого года прошло трёхдневное голосование на выборах президента России. Жители Белгородской области массово шли на избирательные участки, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Так 16 марта в регионе уничтожили три беспилотника, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и одну ракету «Точка-У», а позднее — ещё восемь реактивных снарядов.
Telegram/Белгородец