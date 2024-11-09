Восхитивший Путина пенсионер из Белгорода признался, что не считает себя знаменитостью
Пенсионер Лимончиков, чьи слова вспомнил Путин, не считает себя знаменитостью
Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, чьи слова «Я русский человек» с восхищением вспомнил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», признался, что не считает себя знаменитостью. Однако такое внимание со стороны главы государства вызвало радость и поддержку среди родных и знакомых мужчины.
Те самые кадры с фрагментом интервью белгородского пенсионера, о котором рассказывал Путин. Видео © Telegram / belgorodecRU
«Это узнали в Свердловске, в Екатеринбурге. Они смотрели эту передачу, и подруга жены позвонила ей. Путин вчера вспоминал мои слова. Довольные и радостные», — приводит РИА «Новости» слова Лимончикова.
Пенсионер также рассказал, что весной на выборах голосовал за Путина «так, как считал нужным».
Отметим, что Путин вспомнил о белгородском пенсионере на Валдайском форуме. Его восхитили слова Лимончикова, который во время президентских выборов шёл на избирательный участок, когда вокруг летали украинские дроны. Находившиеся неподалёку журналисты взяли у него короткое интервью. На вопрос: не боится ли он идти голосовать, когда вокруг летают беспилотники, Виктор ответил лишь одной фразой: «Я русский человек».
Ранее сообщалось, что семья оленеводов с Ямала, которым звонил Путин, понаблюдала за стартом «Союза». В апреле этого года государства позвонил Енксю и Зое Пяк, чтобы поздравить их с золотой свадьбой — 50 лет совместной жизни.
Кадр из видео Telegram / belgorodecRU