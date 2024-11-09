Восхитивший Путина пенсионер из Белгорода признался, что не считает себя знаменитостью

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, чьи слова «Я русский человек» с восхищением вспомнил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», признался, что не считает себя знаменитостью. Однако такое внимание со стороны главы государства вызвало радость и поддержку среди родных и знакомых мужчины.

Те самые кадры с фрагментом интервью белгородского пенсионера, о котором рассказывал Путин. Видео © Telegram / belgorodecRU

«Это узнали в Свердловске, в Екатеринбурге. Они смотрели эту передачу, и подруга жены позвонила ей. Путин вчера вспоминал мои слова. Довольные и радостные», — приводит РИА «Новости» слова Лимончикова.

Пенсионер также рассказал, что весной на выборах голосовал за Путина «так, как считал нужным».

Отметим, что Путин вспомнил о белгородском пенсионере на Валдайском форуме. Его восхитили слова Лимончикова, который во время президентских выборов шёл на избирательный участок, когда вокруг летали украинские дроны. Находившиеся неподалёку журналисты взяли у него короткое интервью. На вопрос: не боится ли он идти голосовать, когда вокруг летают беспилотники, Виктор ответил лишь одной фразой: «Я русский человек».