Семья оленеводов с Ямала, которым звонил Путин, понаблюдала за стартом «Союза»

Старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный. Видео © Telegram / Роскосмос

По его данным, тундровиков пригласили понаблюдать за запуском после звонка президента России Владимира Путина, который состоялся в апреле этого года. Тогда глава государства позвонил Енксю и Зое Пяк, чтобы поздравить их с золотой свадьбой — 50 лет совместной жизни.

Рядом с местом пуска находился не только созвонившийся с Путиным россиянин и его семья, но также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.