Семья оленеводов с Ямала, которым звонил Путин, понаблюдала за стартом «Союза»
Супруги Пяк с губернатором Дмитрием Артюховым. Обложка © Пресс-служба губернатора ЯНАО
Семья потомственных оленеводов Пяк с Ямала понаблюдала за стартом ракеты «Союз-2.1б», которую запустили с космодрома Восточный. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 89», публикующий новости администрации региона.
Старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный. Видео © Telegram / Роскосмос
По его данным, тундровиков пригласили понаблюдать за запуском после звонка президента России Владимира Путина, который состоялся в апреле этого года. Тогда глава государства позвонил Енксю и Зое Пяк, чтобы поздравить их с золотой свадьбой — 50 лет совместной жизни.
Рядом с местом пуска находился не только созвонившийся с Путиным россиянин и его семья, но также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Напомним, Енксю Пяк познакомился с российским лидером 23 января 2024 года, когда пригласил Владимира Путина посетить Ямал во время северного праздника — Дня оленевода. Это случилось в Москве во время встречи президента с участниками и призёрами конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», куда многодетная семья приехала, чтобы лично передать главе государства привет от жителей тундры.