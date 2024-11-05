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5 ноября, 03:43

Запущенные с Восточного спутники «Ионосфера-М» выведены на целевую орбиту

Спутники «Ионосфера-М» успешно выведены на орбиту с помощью ракеты «Союз-2.1б»

Ракета-носитель «Союз-2.1б». Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Ракета-носитель «Союз-2.1б». Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М», запущенных с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б», успешно вышли на солнечно-синхронную орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Гелиогеофизические космические аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2 выведены на солнечно-синхронную орбиту Земли», — отмечается в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», на борту которой находились два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М» и 53 попутных космических аппарата стартовала с космодрома Восточный ранее 5 ноября. Комплекс «Ионозонд», частью которого являются эти спутники, предназначен для наблюдения за гелиогеофизической обстановкой, включая контроль уровня озона и радиации в верхних слоях атмосферы.

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Анатолий Цейко
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