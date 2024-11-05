Запущенные с Восточного спутники «Ионосфера-М» выведены на целевую орбиту

Два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М», запущенных с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б», успешно вышли на солнечно-синхронную орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», на борту которой находились два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М» и 53 попутных космических аппарата стартовала с космодрома Восточный ранее 5 ноября. Комплекс «Ионозонд», частью которого являются эти спутники, предназначен для наблюдения за гелиогеофизической обстановкой, включая контроль уровня озона и радиации в верхних слоях атмосферы.