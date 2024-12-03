В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии с Путиным

Кремль позже назовёт дату совмещённой большой пресс-конференции и ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналитсам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой», — ответил представитель Кремля на опасения одного из журналистов по поводу необходимости подготовиться к мероприятию.

В ответ на вопрос о дате мероприятия, он отметил, что существует множество средств, через которые граждане могут задавать свои вопросы.