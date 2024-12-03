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3 декабря, 09:33

В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии с Путиным

Песков: Кремль позже сообщит о дате прямой линии с Путиным

Кремль позже назовёт дату совмещённой большой пресс-конференции и ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналитсам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой», — ответил представитель Кремля на опасения одного из журналистов по поводу необходимости подготовиться к мероприятию.

В ответ на вопрос о дате мероприятия, он отметил, что существует множество средств, через которые граждане могут задавать свои вопросы.

Ранее Песков анонсировал присутствие иностранных журналистов на прямой линии с Путиным. Ожидается, что совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция российского лидера состоится в один из четвергов декабря.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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