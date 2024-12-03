В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии с Путиным
Песков: Кремль позже сообщит о дате прямой линии с Путиным
Кремль позже назовёт дату совмещённой большой пресс-конференции и ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналитсам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой», — ответил представитель Кремля на опасения одного из журналистов по поводу необходимости подготовиться к мероприятию.
В ответ на вопрос о дате мероприятия, он отметил, что существует множество средств, через которые граждане могут задавать свои вопросы.
Ранее Песков анонсировал присутствие иностранных журналистов на прямой линии с Путиным. Ожидается, что совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция российского лидера состоится в один из четвергов декабря.
Life.ru