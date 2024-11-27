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27 ноября, 18:50

Песков одним словом ответил на вопрос об иностранных журналистах на прямой линии с Путиным

Песков: На прямой линии с Путиным безусловно будут иностранные журналисты

Пресс-секретарь президента России Димитрий Песков анонсировал присутствие иностранных журналистов на прямой линии с Владимиром Путиным. Она должна пройти во второй половине декабря этого года.

«Безусловно», — ответил Песков журналистам в кулуарах российско-казахстанского саммита в Астане на вопрос о том, будут ли на прямой линии их иностранные коллеги.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что на прямую линию с Владимиром Путиным пригласят даже журналистов из недружественных стран. Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция президента России состоится в один из четвергов декабря. Песков заявил, что некоторые иностранные СМИ даже не претендуют на сбалансированность в подаче информации, однако Россия им в этом пытается помогать.

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Life.ru

Полина Никифорова
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