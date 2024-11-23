В Кремле начали подготовку к посланию Путина Федеральному собранию
Песков: Кремль начал подготовку послания Путина Федеральному собранию
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Подготовка послания президента РФ Федеральному собранию уже начата. Российский лидер Владимир Путин выступит с обращением в следующем году в привычное время — в конце зимы или весной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ну, конечно. Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени», — ответил Песков в беседе с ТАСС.
Пресс-секретарь также уточнил, что точные даты мероприятия пока не называются, однако оно традиционно запланированно на конец зимы — начало весны. В рамках послания будут раскрыты положение в стране, а также подведены итоги за год в основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
А ранее Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации.