«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 07:37

В Кремле начали подготовку к посланию Путина Федеральному собранию

Песков: Кремль начал подготовку послания Путина Федеральному собранию

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Подготовка послания президента РФ Федеральному собранию уже начата. Российский лидер Владимир Путин выступит с обращением в следующем году в привычное время — в конце зимы или весной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ну, конечно. Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени»,ответил Песков в беседе с ТАСС.

Пресс-секретарь также уточнил, что точные даты мероприятия пока не называются, однако оно традиционно запланированно на конец зимы — начало весны. В рамках послания будут раскрыты положение в стране, а также подведены итоги за год в основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

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А ранее Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации.

Мария Любицкая
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