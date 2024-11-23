В Кремле начали подготовку к посланию Путина Федеральному собранию

Подготовка послания президента РФ Федеральному собранию уже начата. Российский лидер Владимир Путин выступит с обращением в следующем году в привычное время — в конце зимы или весной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ну, конечно. Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени», — ответил Песков в беседе с ТАСС.