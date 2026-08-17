Ок, спс. С др, кст: Молодёжь теряет по 451 слову в день

Люди стали заметно меньше говорить вслух: с 2005 по 2019 год расчётное количество произносимых за день слов сократилось примерно на 28%. В среднем на каждый следующий год сбора данных приходилось на 338 слов в сутки меньше, выяснили психологи Валерия Пфайфер и Маттиас Мель.

Учёные проанализировали данные 2197 человек в возрасте от 10 до 94 лет из 22 исследований. Участники жили преимущественно в США, а также в Мексике, Австралии и Европе и носили устройства, которые периодически записывали звуки вокруг них. Это позволило оценить объём их повседневной речи.

Сильнее всего тенденция проявилась среди людей младше 25 лет. Для этой группы показатель снижался в среднем на 451 слово в день на каждый последующий год сбора данных. Среди участников старше 25 лет снижение составляло 314 слов.

Однако списывать всё на смартфоны исследователи не предлагают. Период наблюдений действительно совпал с бурным развитием мессенджеров, электронной почты и соцсетей, но имеющиеся данные не позволяют доказать, что именно цифровое общение вытеснило разговоры. Более того, снижение заметили и среди старших участников.

The Guardian обратил внимание и на другой современный тренд — растущую ценность тишины. Люди используют шумоподавляющие наушники, отправляются на молчаливые ретриты, а гостиничная индустрия предлагает всё больше сервисов, позволяющих минимизировать контакты с персоналом. В опросе Hilton 57% американских путешественников заявили, что им был бы интересен тихий или полностью «молчаливый» отдых.

Авторы исследования считают снижение количества разговоров поводом внимательнее изучить изменения социальных связей. При этом сами данные пока не позволяют установить, какие именно беседы исчезают — с друзьями, родственниками, коллегами или незнакомцами — и какими последствиями это оборачивается.

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