Вызовы новой эпохи: Как люди адаптировались к технологиям и приноровились к «цифровой эмпатии»

Вопрос о том, «убивает» ли виртуальное общение эмпатию, намного сложнее, чем кажется. Эмпатия — это способность чувствовать состояние другого и откликаться на него, а эмоциональный интеллект — умение распознавать, понимать и регулировать свои и чужие эмоции. Цифровая среда не обнуляет эти навыки, но заметно меняет условия, в которых они формируются и проявляются. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила Life.ru, что происходит с эмпатией в эпоху мессенджеров и соцсетей.

Исследования показывают, что у активных пользователей соцсетей эмпатия нередко становится более «головой, чем сердцем»: человек знает, как формально поддержать, поставить нужный смайлик или правильную фразу, но внутренний эмоциональный отклик может быть слабее. Это скорее адаптация к среде постоянных сообщений и уведомлений, чем деградация личности.

При этом возникает отдельное понятие «цифровой эмпатии» — способности сопереживать через экран, опираясь на текст, эмодзи и ограниченные невербальные сигналы. По словам эксперта, одна из ключевых проблем — потеря части невербальных подсказок. В очном общении интонация, паузы, поза, микромимика дают мозгу огромный объём данных, по которым мы считываем нюансы настроения собеседника. В тексте или коротких сообщениях эти маркеры обрезаны, даже видеосвязь не всегда передаёт атмосферу живой встречи. В результате возрастает риск недопонимания: нейтральную фразу можно воспринять как упрёк, шутку — как агрессию, а молчание — как отвержение.

Особенно чувствительны к этим изменениям дети и подростки. В возрасте примерно от 7 до 17 лет активно созревают зоны мозга, отвечающие за социальное познание и тонкую «настройку» на других людей. Если в это время живое общение систематически вытесняется переписками и лайками, навыки считывания эмоций «здесь и сейчас» могут формироваться менее полно.

«Но цифровая среда сама по себе не приговор: при осознанном использовании она может стать тренажёром, где подросток учится замечать чувства по выбору слов, реакции собеседника, динамике переписки — это и есть формирование цифровой эмпатии», — добавила специалист.

Взрослым с уже сложившимся эмоциональным интеллектом адаптироваться проще, но и для них длительное преобладание онлайн-формата может притуплять чувствительность к тонким невербальным нюансам. Это проявляется в том, что человеку труднее выдерживать глубокий контакт «глаза в глаза», он чаще ошибается в оценке интонации, а в переписке позволяет себе резкость, на которую не решился бы при личной встрече. Тревожными сигналами становятся постоянные конфликты из-за «не так понятых» сообщений, избегание живых разговоров, ощущение опустошения и одиночества после многочасового онлайн-общения.

Снизить риски можно, если выстраивать цифровое общение осознанно. Полезно отдавать приоритет форматам, где есть голос и лицо, хотя бы частично компенсирующим дефицит невербальных сигналов. Перед ответом стоит сделать небольшую паузу и задать себе простой вопрос: «Что сейчас может чувствовать другой человек?» — это переключает внимание с собственного импульса на состояние собеседника.

Помогает и регулярный «цифровой детокс»: время, когда вся семья убирает гаджеты и общается только очно — за ужином, на прогулке, перед сном. В переписке полезно перечитывать сообщение и представлять, как оно прозвучит для адресата.

Отдельная зона ответственности — семья. Исследования показывают, что на эмоциональный интеллект ребёнка влияет не столько количество экранного времени, сколько стиль использования и поведение родителей: если взрослые постоянно «живут в телефоне», ребёнок перенимает именно эту модель взаимодействия с миром. Поэтому важны личный пример, совместный разбор ситуаций из соцсетей, объяснение, что за каждым никнеймом стоит живой человек, и введение «зон без экранов», где приоритет — живому контакту.

Ранее немецкие исследователи пришли к выводу, что крысы способны проявлять признаки эмпатии. Они могут распознавать чужую беду, помогать сородичам и делиться едой без очевидной выгоды для себя. Команда под руководством профессора Альберта Ньюена разработала систему оценки эмоциональных реакций у животных. По их методике, эмпатия включает распознавание эмоций, понимание ситуации и способность действовать гибко, помогая другому без личной выгоды.