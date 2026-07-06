Учёные выявили у крыс способность сочувствовать сородичам

ёНемецкие исследователи пришли к выводу, что крысы способны проявлять признаки эмпатии. Они могут распознавать чужую беду, помогать сородичам и делиться едой без очевидной выгоды для себя. Работу выполнили специалисты Института философии Рурского университета в Бохуме. Их выводы опубликованы в научном журнале Biological Reviews.

Учёные утверждают, что крысы способны сопереживать и действовать в интересах попавшего в беду сородича. В ряде случаев они помогали выбраться из ловушек и даже делились пищей. Интерес к теме усилился после переоценки старых экспериментов, проведённых в США. Тогда двух знакомых крыс помещали в одну клетку, после чего одну из них фиксировали в прозрачной капсуле, а вторую оставляли свободной, но голодной.

Перед животным ставили выбор между лакомством и возможностью помочь товарищу. В ряде наблюдений свободная крыса сначала пыталась освободить запертого, и только затем переходила к еде, иногда делясь ею после освобождения. Долгое время научное сообщество спорило, чем объяснить такое поведение — настоящей эмпатией или инстинктами. Скептики считали, что речь идёт о врождённых реакциях, а не о сочувствии.

Команда под руководством профессора Альберта Ньюена разработала систему оценки эмоциональных реакций у животных. По их методике, эмпатия включает распознавание эмоций, понимание ситуации и способность действовать гибко, помогая другому без личной выгоды.

Сравнение разных видов показало, что у крыс хорошо развиты базовые элементы эмпатического поведения — они быстро считывают страх и понимают, когда сородич в опасности. При этом сложное понимание психического состояния других существ у них ограничено.

Ранее сообщалось, что идея использовать тараканов в роли биороботов развивается уже несколько лет. Учёные из Сингапура и Японии экспериментируют с насекомыми, оснащая их миниатюрными электронными модулями, которые позволяют управлять их движением и расширять возможности применения.