Учёные выявили у крыс способность сочувствовать сородичам
Biological Reviews: Крысы умеют сочувствовать — но делают это не так, как люди
Крысы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gallinago_media
ёНемецкие исследователи пришли к выводу, что крысы способны проявлять признаки эмпатии. Они могут распознавать чужую беду, помогать сородичам и делиться едой без очевидной выгоды для себя. Работу выполнили специалисты Института философии Рурского университета в Бохуме. Их выводы опубликованы в научном журнале Biological Reviews.
Учёные утверждают, что крысы способны сопереживать и действовать в интересах попавшего в беду сородича. В ряде случаев они помогали выбраться из ловушек и даже делились пищей. Интерес к теме усилился после переоценки старых экспериментов, проведённых в США. Тогда двух знакомых крыс помещали в одну клетку, после чего одну из них фиксировали в прозрачной капсуле, а вторую оставляли свободной, но голодной.
Перед животным ставили выбор между лакомством и возможностью помочь товарищу. В ряде наблюдений свободная крыса сначала пыталась освободить запертого, и только затем переходила к еде, иногда делясь ею после освобождения. Долгое время научное сообщество спорило, чем объяснить такое поведение — настоящей эмпатией или инстинктами. Скептики считали, что речь идёт о врождённых реакциях, а не о сочувствии.
Команда под руководством профессора Альберта Ньюена разработала систему оценки эмоциональных реакций у животных. По их методике, эмпатия включает распознавание эмоций, понимание ситуации и способность действовать гибко, помогая другому без личной выгоды.
Сравнение разных видов показало, что у крыс хорошо развиты базовые элементы эмпатического поведения — они быстро считывают страх и понимают, когда сородич в опасности. При этом сложное понимание психического состояния других существ у них ограничено.
Ранее сообщалось, что идея использовать тараканов в роли биороботов развивается уже несколько лет. Учёные из Сингапура и Японии экспериментируют с насекомыми, оснащая их миниатюрными электронными модулями, которые позволяют управлять их движением и расширять возможности применения.
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