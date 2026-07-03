Учёные создали «акваланг» для тараканов-киборгов

Исследователи из Сингапура и Японии разработали специальную систему, которая позволяет тараканам-киборгам оставаться активными под водой до трёх часов. В перспективе таких насекомых планируют применять в поисково-спасательных операциях, сообщает New York Post.

Учёные уже несколько лет изучают возможность использования тараканов с электронными модулями в качестве биороботов. Благодаря небольшим размерам они способны проникать в узкие пространства и завалы, куда не могут попасть обычные роботизированные устройства.

Одним из главных ограничений для подобных разработок оставалась невозможность длительной работы под водой. Для решения этой проблемы специалисты создали миниатюрный защитный панцирь, изготовленный с помощью 3D-печати.

В конструкцию встроен химический генератор кислорода, который через тонкие трубки подаёт воздух непосредственно к дыхательной системе насекомого.

Во время испытаний тараканы-киборги смогли успешно перемещаться по затопленным тоннелям и другим подводным участкам, сохраняя подвижность в течение нескольких часов.

Разработчики рассчитывают, что в будущем такие биороботы смогут использоваться для обследования подтопленных помещений, трубопроводов и разрушенных зданий при проведении поисково-спасательных операций.

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