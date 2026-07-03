Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 12:32

Учёные создали «акваланг» для тараканов-киборгов

Обложка © X / tomshardware

Обложка © X / tomshardware

Исследователи из Сингапура и Японии разработали специальную систему, которая позволяет тараканам-киборгам оставаться активными под водой до трёх часов. В перспективе таких насекомых планируют применять в поисково-спасательных операциях, сообщает New York Post.

Учёные уже несколько лет изучают возможность использования тараканов с электронными модулями в качестве биороботов. Благодаря небольшим размерам они способны проникать в узкие пространства и завалы, куда не могут попасть обычные роботизированные устройства.

Одним из главных ограничений для подобных разработок оставалась невозможность длительной работы под водой. Для решения этой проблемы специалисты создали миниатюрный защитный панцирь, изготовленный с помощью 3D-печати.

В конструкцию встроен химический генератор кислорода, который через тонкие трубки подаёт воздух непосредственно к дыхательной системе насекомого.

Во время испытаний тараканы-киборги смогли успешно перемещаться по затопленным тоннелям и другим подводным участкам, сохраняя подвижность в течение нескольких часов.

Разработчики рассчитывают, что в будущем такие биороботы смогут использоваться для обследования подтопленных помещений, трубопроводов и разрушенных зданий при проведении поисково-спасательных операций.

Ребёнок, собака и робот против экспертов: The Athletic запускает битву прогнозов на ЧМ-2026
Ребёнок, собака и робот против экспертов: The Athletic запускает битву прогнозов на ЧМ-2026

Ранее в Южной Корее в буддийскую общину приняли робота Габи, который дал обеты мирянина и получил имя во время церемонии в Сеуле, и теперь он будет служить «почётным монахом» в храме. Монах адаптировал для машины пять заповедей, включая экономию энергии и уважение к людям.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • сингапур
  • Япония
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar