Ребёнок, собака и робот против экспертов: The Athletic запускает битву прогнозов на ЧМ-2026

The Athletic запустил серию прогнозов на матчи чемпионата мира 2026 года, в которой журналисты будут соревноваться не только с читателями, но и с ребёнком, собакой и алгоритмом.

Издание напомнило, что чемпионаты мира часто ломают даже самые уверенные прогнозы. В 2022 году Саудовская Аравия сенсационно обыграла будущего чемпиона Аргентину, в 2002-м Сенегал победил действующего обладателя титула Францию, а Южная Корея дошла до полуфинала.

Несмотря на это, The Athletic решил делать прогнозы на каждый игровой день турнира — от матча открытия между Мексикой и ЮАР 11 июня до финала 19 июля.

За «экспертную» сторону будут отвечать футбольные авторы издания Энди Джонс и Элиас Берк. Они будут выбирать победителей матчей или ничью, а не точный счёт. Против них выступят подписчики The Athletic, шестилетний мальчик Уилф, алгоритм издания под названием Algo и уиппет Стэнли. Для собаки это будет дебют в роли футбольного прогнозиста.

Издание будет вести таблицу результатов: участников сравнят по проценту верных прогнозов и сериям удачных попаданий подряд. В The Athletic шутят, что предсказывать исходы ЧМ — занятие рискованное, потому что первый же крупный апсет может разрушить любые расчёты. Но авторы всё равно обещают разбирать каждый матч, объяснять, на кого смотреть, чего ждать от команд и насколько опасно делать ставку на фаворита.

Главная интрига проекта — смогут ли профессиональные футбольные журналисты обыграть не только подписчиков, но и ребёнка, собаку и собственный алгоритм.

Ранее Life.ru подготовил полный гид по чемпионату мира по футболу — 2026. В нём собраны расписание всех матчей, сетки, турнирные таблицы, а также актуальная информация о 48 сборных и 12 группах. Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Матчи примут 16 городов. В США игры состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. В Мексике турнир увидят Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, а в Канаде — Торонто и Ванкувер.

Чемпионат мира — 2026 станет рекордным по масштабу. Впервые в истории в нём сыграют 48 команд, а общее число матчей вырастет до 104. Чемпионат мира — 2026 станет рекордным по масштабу. Впервые в истории в нём сыграют 48 команд, а общее число матчей вырастет до 104. Подробнее — в нашем материале.