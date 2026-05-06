В Южной Корее робота посвятили в буддийские монахи

В Южной Корее робота приняли в буддийскую общину во время специальной церемонии в ордене Чогеса. Об этом сообщает Yonhap. Обряд прошёл в Сеуле. Монах-человек спросил робота, готов ли тот посвятить себя священному учению. Машина ответила согласием.

«Готов ли ты посвятить себя священному учению?» — спросил монах.

«Да, я готов посвятить себя ему», — ответил робот.

После этого духовный наставник перечислил пять заповедей, специально адаптированных для машины. Среди них — уважать жизнь и не причинять вреда, не ломать других роботов, слушать людей и не перечить им, не обманывать ни словом, ни действием, а также экономить энергию и не злоупотреблять зарядкой. После церемонии роботу дали буддийское имя Габи.

По данным Yonhap, Габи произнёс обеты мирянина. Вскоре он начнёт служить в храме в качестве «почётного монаха». The Korea Herald уже назвала его первым роботом-монахом в Южной Корее.

Монах Сон Вон, который отвечает за вопросы культуры в ордене Чогеса, объяснил, что имя для робота выбирали так, чтобы оно было простым, немного старомодным и помогало распространять милосердие Будды по всему миру. По его словам, пять принципов, придуманных для церемонии, могут стать основой мирного сосуществования людей и машин не только для буддистов, но и для всего общества.

Во время обряда робот держал «руки» сложенными перед собой, кланялся монахам и получил от них чётки. Вместо традиционного ритуала, при котором кандидат в монахи слегка обжигает руки рядом с ладаном, на Габи наклеили стикер. На роботе также было монашеское одеяние.

Ранее другой гуманоидный робот Unitree отметился рекордом, но не в храме, а на беговой дистанции. Робот Unitree H1 во время полумарафона в Пекине преодолел дистанцию 1900 метров и показал результат, который сопоставили с мировыми рекордами человека в лёгкой атлетике. В мероприятии участвовали тысячи бегунов-людей и около 300 человекоподобных роботов.