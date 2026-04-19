Гуманоидный робот Unitree H1 побил мировой рекорд человека в забеге на 1,5 км

Гуманоидный робот Unitree H1 во время полумарафона в Пекине на дистанции 1900 метров побил мировой рекорд человека в беге на 1500 метров. В мероприятии также приняли участие тысячи бегунов-людей и 300 человекоподобных роботов.

Марафон гуманоидных роботов в Пекине. Видео © X / Richard Coward

«Unitree побил мировой рекорд в беге на 1500 метров среди людей. 16 апреля 2026 года на отборочном забеге Пекинского марафона гуманоидных роботов робот Unitree H1 (модифицированная версия 2023 года) самостоятельно преодолел трассу длиной 1,9 км с множеством поворотов за 4 минуты 13 секунд. (По пропорциональному расчёту)», — говорится в заявлении компании Unitree.

В сравнительной таблице компания сопоставляет результат H1 с несколькими дисциплинами лёгкой атлетики. Для дистанции 1500 метров указан мировой рекорд 3:26 при средней скорости 7,28 м/с. Для мили (1,61 км) приводится результат 3:43,13 со скоростью 7,21 м/с, а для 2000 метров — 4:43,13 при 7,06 м/с.

Лучшие результаты среди машин на полном полумарафоне также оказались заметными: робот «Молния» завершил 21 км за 50 минут 26 секунд, что быстрее действующего мирового результата среди людей на этой дистанции.

А ранее в двух учреждениях УФСИН России по Самарской области был запущен пилотный проект с использованием «робота-патрульного». Цифровой помощник призван усовершенствовать систему охраны, снизить нагрузку на сотрудников и предотвращать правонарушения. Если проект признают успешным, роботизированные патрули могут начать использовать для непрерывного контроля и фотофиксации обстановки в других колониях.