Кибервертухай поступил на службу в колонии под Самарой

В двух учреждениях УФСИН России по Самарской области запущен пилотный проект с использованием «робота-патрульного». Цифровой помощник призван усовершенствовать систему охраны, снизить нагрузку на сотрудников и предотвращать правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Машина оснащена навигацией, камерами видеонаблюдения и аналитикой. Она автономно патрулирует территорию, фиксирует нарушения режима и передаёт данные оператору. Сотрудники УФСИН уже оценили устойчивость технологии к разным погодным условиям. Если проект признают успешным, роботизированные патрули могут начать использовать для непрерывного контроля и фотофиксации обстановки в других колониях.

Ранее высшая школа экономики и компания ЭФКО создали антропоморфного робота-курьера «Аркус» для доставки продуктов. Робот оснащён системой, которая позволяет ему видеть, осознавать, помогать себе при падении и даже иронизировать. В будущем модели смогут отвечать на внешние угрозы. Робот станет частью единой инфраструктуры с робопортами для обслуживания без участия человека. А министр транспорта Андрей Никитин заявил, что доставка еды дронами может появиться в России уже через три-четыре года.