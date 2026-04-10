Российский робот «Теледроид» полетит на МКС в конце 2026-го

Российский антропоморфный робот «Теледроид» отправится на Международную космическую станцию в третьем-четвёртом квартале 2026 года. Об этом ТАСС рассказал замгендиректора «Корпорации Робототехники» Евгений Дудоров.

Разработка представляет собой систему торсового типа (то есть без нижних конечностей), оснащённую техническим зрением. Она способна как копировать движения человека в экзоскелете, так и выполнять некоторые задачи самостоятельно.

«Задача робота — снизить нагрузку на космонавта и повысить производительность труда», — пояснил Дудоров.

«Теледроид» будет готовить рабочее место на внешней поверхности станции, чтобы человек выходил в открытый космос только для самых ответственных операций.

Проект находится на финальной стадии реализации. Точные сроки старта космического эксперимента зависят от графика доставки оборудования на МКС. Разработчики надеются, что это произойдёт либо в конце этого года, либо в начале следующего.

Новость была озвучена на полях Первого Российского космического форума в Москве. Мероприятие проходит в рамках «Недели космоса — 2026», приуроченной к 65-летию полёта Юрия Гагарина.

