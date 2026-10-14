«Потребность быть услышанными»: Психолог ответила, как россиян характеризуют самые популярные смайлики

Популярность сердечек, смеющихся до слёз лиц и огоньков в переписке может говорить о потребности людей быть понятыми, принятыми и услышанными. Об этом Life.ru рассказала психолог Олеся Егорова, объясняя, почему именно такие эмодзи стали одними из самых востребованных у россиян.

Когда человек ставит эти смайлики, он предполагает, что это смягчит сообщение или добавит ему эмоциональную окраску. Соответственно, это говорит о внутренней потребности быть понятым, принятым, услышанным и получить какую-то поддержку Олеся Егорова Психолог

По словам Егоровой, эмодзи стали своеобразным инструментом передачи эмоций в то время, когда людям бывает сложно прямо говорить о собственных чувствах. С их помощью собеседнику проще показать отношение к сказанному и обозначить нужную эмоциональную интонацию.

«Иногда можно прочитать сообщение с определённой интонацией и получить не ту реакцию, которую хотелось бы. Поэтому смайлики помогают читателю правильно интерпретировать изначальный посыл», — отметила эксперт.

Особенно важным такой способ общения становится в мессенджерах и социальных сетях, где человек не слышит голоса собеседника и не видит его мимику. По мнению психолога, эмодзи в этом случае выступают вспомогательным инструментом и снижают риск того, что сообщение будет воспринято не так, как задумывал автор.

При этом популярность сердечек, огоньков и смеющихся эмодзи вовсе не означает, что россияне внезапно стали более влюблёнными, весёлыми или эмоциональными. Егорова считает, что речь скорее идёт о существующем запросе на такие чувства и реакции.

«Может быть, мы стали более нежными, весёлыми или стали признаваться в чём-то, оценивать чужие результаты. Мне кажется, это скорее ещё и про потребность, которая сейчас существует. Мы пытаемся закрыть её хотя бы в электронной коммуникации», — сказала она.

По словам психолога, таким образом эмодзи позволяют не только передать настроение сообщения, но и получить от собеседника эмоциональный отклик. Именно потребность в понимании и поддержке, считает Егорова, сегодня может объединять пользователей независимо от того, какой именно символ они выбирают в переписке.

Напомним, что аналитики мессенджеров и соцсетей провели исследование, согласно которому самыми часто используемыми эмодзи у россиян стали «сердечко» (❤️), «смех до слёз» (😂) и «огонёк» (🔥). По данным опросов, более 70% пользователей ставят смайлики, чтобы смягчить тон сообщения или избежать недопонимания. Психологи отмечают, что в условиях цифровой коммуникации эмодзи выполняют роль невербальных сигналов — интонации, мимики и жестов, которых не хватает в тексте.