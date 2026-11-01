Привычка тереть глаза во время тренировки может закончиться конъюнктивитом и другими воспалительными заболеваниями. Опасность представляют бактерии и вирусы, которые способны попадать на руки через общие тренажёры, коврики и спортивный инвентарь. Об этом врач-офтальмолог клиники 3Z Айгуль Отхозория рассказала «Газете.Ru».

По словам специалиста, риск возникает, когда человек после контакта с потенциально загрязнёнными поверхностями касается лица немытыми руками. Особенно внимательными к гигиене следует быть посетителям спортзалов, использующим контактные линзы.

«Особенно важно соблюдать гигиену тем, кто носит контактные линзы: прикасаться к ним следует только чистыми и сухими руками», — предупредила Отхозория.

Врач не рекомендует поправлять линзы непосредственно во время тренировки, если нет возможности предварительно вымыть руки. При появлении боли, покраснения или выраженного дискомфорта линзы необходимо снять и обратиться к офтальмологу.

При этом опасность для зрения может быть связана не только с инфекциями. Во время интенсивных физических упражнений, особенно при сильном натуживании и задержке дыхания, внутриглазное давление способно временно повышаться. Для людей с глаукомой и некоторыми заболеваниями сетчатки это требует особого внимания.

Однако полностью отказываться от силовых тренировок или упражнений с наклонами врач не советует. Важно правильно выполнять движения, контролировать дыхание и учитывать индивидуальные ограничения. При уже диагностированных заболеваниях глаз допустимую нагрузку следует предварительно согласовать с лечащим офтальмологом.

Снизить риск заражения в спортзале помогают простые меры: обработка оборудования, мытьё рук до и после занятий и отказ от привычки касаться глаз во время тренировки. Особое значение имеет регулярное обследование у офтальмолога, поскольку некоторые заболевания, включая глаукому, долгое время могут развиваться без заметных симптомов.

Ранее Life.ru рассказывал, чем опасно неправильное использование контактных линз. Офтальмолог Мария Левина предупредила, что привычка надевать линзы грязными руками, спать в них или хранить в обычной воде повышает риск инфекционных осложнений. В тяжёлых случаях воспалительные процессы способны привести к серьёзному ухудшению зрения.