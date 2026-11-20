Европейские политики демонстрируют неготовность к диалогу с Россией, предлагая запретить въезд российским спортсменам. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«Складывается стойкое ощущение глубокой обиды от того, что европейских политиков никуда не включают и не зовут за стол переговоров. Это выглядит как поведение обиженного и безумного человека», — заявила парламентарий.

Журова считает, что Россия может попытаться оспорить новые ограничения, в том числе обратившись к международным спортивным организациям. Она не исключила дипломатической реакции Москвы и публичного обсуждения ситуации на уровне Международного олимпийского комитета.

Однако если визовый запрет будет принят на уровне всего Евросоюза, возможности МОК повлиять на решение европейских властей окажутся ограниченными, предупредила депутат.

«Безусловно, реакция со стороны России будет – и дипломатическая, и в публичном поле, в том числе через апелляцию к МОК. Однако если Брюссель продавит этот запрет на общеевропейском уровне, то даже руководству Международного олимпийского комитета будет трудно что-то противопоставить», — подчеркнула Журова.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Туск анонсировал включение запрета на выдачу виз российским спортсменам в проект 22-го пакета санкций ЕС. Еврокомиссия рассчитывает представить новые ограничения и добиться их согласования государствами объединения до конца 2026 года.