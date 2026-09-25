Повреждены локомотив и вагон: Машинист поезда Москва — Тольятти получил травмы

Электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 Москва — Тольятти получили повреждения утром 25 сентября на перегоне Рачейка — Балашейка Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали. По предварительным данным, травмирован машинист, среди пассажиров пострадавших нет.

Инцидент произошёл в 06:03 по московскому времени. В Куйбышевской железной дороге причиной назвали «внешнее вмешательство в работу железнодорожного транспорта». Схода пассажирского состава с рельсов не произошло. После ЧП движение на перегоне временно приостановили. Из-за этого задержались пассажирские поезда №16 и №10 Москва — Самара. На месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал об инциденте с пассажирским поездом в районе границы Самарской и Ульяновской областей. По его словам, в составе ехали в том числе жители Самарской области, среди пассажиров никто не пострадал.

Происшествие произошло на фоне масштабной атаки беспилотников на соседнюю Ульяновскую область. Утром губернатор Алексей Русских сообщал о повреждении гражданской и промышленной инфраструктуры. В результате налёта пострадали восемь человек, в том числе ребёнок.