Появился «петушиный» будильник для самых упорных сонь

Для владельцев iPhone вышло приложение-будильник Clucky, которое может будить пользователя криком петуха и не отключаться, пока тот не выполнит специальное задание. О новинке пишет TechCrunch.

Приложение рассчитано прежде всего на тех, кто привык машинально отключать будильник и снова засыпать. Чтобы заглушить сигнал, пользователю приходится решать математические задачи, запоминать последовательность плиток, печатать продиктованный текст, трясти смартфон, ходить или выполнять другие миссии.

Самая заметная фишка Clucky — будильник с петушиным криком. Для менее экстремального пробуждения доступны обычные сигналы, звуки птиц и спокойные мелодии. Есть и режим повышенной громкости.

В приложении также предусмотрена статистика: можно узнать, сколько времени обычно требуется, чтобы отключить будильник, сколько заданий уже выполнено и сколько всего было пробуждений. По итогам недели Clucky составляет своеобразный отчёт об успехах пользователя.

Ещё одна функция позволяет объединяться с друзьями или родственниками в закрытые группы Flock и ставить общий будильник. Так участники могут просыпаться одновременно и контролировать, кто действительно встал вовремя.

Ранее Life.ru рассказывал, почему привычка постоянно нажимать на будильнике «ещё пять минут» может ухудшать самочувствие. Сомнолог Роман Бузунов объяснял, что многократные повторные сигналы дробят сон и мешают завершить его полноценный цикл. Эксперт советовал наладить стабильный режим и ставить будильник подальше от кровати, чтобы для его отключения приходилось вставать.