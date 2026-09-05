Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 18:54

Появился «петушиный» будильник для самых упорных сонь

Для iPhone вышел «петушиный» будильник Clucky, требующий выпонить задания

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для владельцев iPhone вышло приложение-будильник Clucky, которое может будить пользователя криком петуха и не отключаться, пока тот не выполнит специальное задание. О новинке пишет TechCrunch.

Приложение рассчитано прежде всего на тех, кто привык машинально отключать будильник и снова засыпать. Чтобы заглушить сигнал, пользователю приходится решать математические задачи, запоминать последовательность плиток, печатать продиктованный текст, трясти смартфон, ходить или выполнять другие миссии.

Самая заметная фишка Clucky — будильник с петушиным криком. Для менее экстремального пробуждения доступны обычные сигналы, звуки птиц и спокойные мелодии. Есть и режим повышенной громкости.

В приложении также предусмотрена статистика: можно узнать, сколько времени обычно требуется, чтобы отключить будильник, сколько заданий уже выполнено и сколько всего было пробуждений. По итогам недели Clucky составляет своеобразный отчёт об успехах пользователя.

Ещё одна функция позволяет объединяться с друзьями или родственниками в закрытые группы Flock и ставить общий будильник. Так участники могут просыпаться одновременно и контролировать, кто действительно встал вовремя.

Будильник может довести до инсульта
Будильник может довести до инсульта

Ранее Life.ru рассказывал, почему привычка постоянно нажимать на будильнике «ещё пять минут» может ухудшать самочувствие. Сомнолог Роман Бузунов объяснял, что многократные повторные сигналы дробят сон и мешают завершить его полноценный цикл. Эксперт советовал наладить стабильный режим и ставить будильник подальше от кровати, чтобы для его отключения приходилось вставать.

Больше новостей о приложениях, смартфонах и цифровых сервисах — в разделе «Технологии» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar