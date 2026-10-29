Пожар охватил частный сектор площадью 837 квадратных метров в Мытищах

Мощный пожар охватил частный сектор в подмосковных Мытищах, площадь возгорания достигла 837 квадратных метров. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Пожар в Мытищах. Видео © SHOT

По предварительным данным, около 17:00 загорелся двухэтажный частный дом на 1-й Крестьянской улице. Пламя быстро перекинулось на соседние постройки и распространилось вглубь участка.

Над городом поднялся огромный столб густого дыма. Его заметили жители нескольких районов Мытищ, в том числе находившиеся в районе ледового дворца «Арена Мытищи». Дым от пожара виден за несколько километров.

На месте происшествия работают пожарные расчёты. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Соседи рассказали журналистам, что большинство построек на участке были деревянными и, по их мнению, напоминали самострой. Местные жители также утверждают, что там регулярно сжигали мусор и устраивали шашлыки.