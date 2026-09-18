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Опубликовано 18 сентября, 16:05

Пожар охватил четыре бокса автосервиса в Махачкале

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Махачкале загорелся автосервис на проспекте Амет-Хана Султана, огонь охватил сразу четыре бокса. Об этом сообщили в МЧС Дагестана.

Пожар в махачкалинском автосервисе. Видео © Telegram / Блог Дагестана / новости

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы днём 18 сентября. Прибывшие на место пожарные установили, что пламя распространилось на четыре бокса станции техобслуживания.

К 16:22 пожар удалось локализовать на площади около 200 квадратных метров. Огнеборцы продолжили работу для полной ликвидации возгорания.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины пожара и точный ущерб пока устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что пожар на строительном рынке в Одинцове удалось полностью потушить спустя сутки. Огонь охватил торговые павильоны и складские помещения, к ликвидации возгорания привлекали значительные силы экстренных служб.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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