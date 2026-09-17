Пожар на строительном рынке в Одинцове потушили спустя сутки

В подмосковном Одинцове потушен масштабный пожар, охвативший сутки назад строительный рынок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания пока не названа.

«Пожар в Одинцово полностью ликвидирован», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось накануне, в Московской области вблизи Одинцова загорелся строительный рынок, огонь охватил почти 2000 квадратных метров. Первоначально в МЧС говорили о возгорании двух торговых рядов на площади 600 квадратных метров. Однако пламя быстро распространилось.