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Регион
Опубликовано 17 сентября, 13:12

Пожар на строительном рынке в Одинцове потушили спустя сутки

Обложка © VK / Подмосковье в Сети. Новости

Обложка © VK / Подмосковье в Сети. Новости

В подмосковном Одинцове потушен масштабный пожар, охвативший сутки назад строительный рынок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания пока не названа.

«Пожар в Одинцово полностью ликвидирован», — подчеркнули в министерстве.

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Как сообщалось накануне, в Московской области вблизи Одинцова загорелся строительный рынок, огонь охватил почти 2000 квадратных метров. Первоначально в МЧС говорили о возгорании двух торговых рядов на площади 600 квадратных метров. Однако пламя быстро распространилось.

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Татьяна Миссуми
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