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Опубликовано 16 сентября, 16:06

Пожар на строительном рынке под Одинцовом локализован

Обложка © VK / Подмосковье в Сети. Новости

Обложка © VK / Подмосковье в Сети. Новости

Пожарные локализовали возгорание на строительном рынке под Одинцовом. Площадь пожара достигла 2,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Причина возгорания пока не установлена. Информации об ущербе также не поступало.

«Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет», — уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Московской области вблизи Одинцова загорелся строительный рынок, огонь охватил почти 2000 квадратных метров. Первоначально в ведомстве сообщали о возгорании двух торговых рядов на площади 600 квадратных метров. Однако пламя быстро распространилось.

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Татьяна Миссуми
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