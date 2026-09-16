Пожар на строительном рынке под Одинцовом локализован

Пожарные локализовали возгорание на строительном рынке под Одинцовом. Площадь пожара достигла 2,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Причина возгорания пока не установлена. Информации об ущербе также не поступало.

«Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Московской области вблизи Одинцова загорелся строительный рынок, огонь охватил почти 2000 квадратных метров. Первоначально в ведомстве сообщали о возгорании двух торговых рядов на площади 600 квадратных метров. Однако пламя быстро распространилось.