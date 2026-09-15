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Опубликовано 15 сентября, 00:14

В Москве при пожаре в жилом доме спасли 13 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тринадцать человек, среди которых семеро детей, спасли при пожаре в жилом доме на юге Москвы. Возгорание произошло в здании на улице Сайкина, сообщили в столичном управлении МЧС России.

Огонь охватил личные вещи и мебель в одной из квартир. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание.

По данным МЧС, никто не пострадал. Других подробностей происшествия, в том числе причины пожара, ведомство пока не приводит.

Один человек погиб и 20 эвакуировали при пожаре в многоэтажке Нальчика
Один человек погиб и 20 эвакуировали при пожаре в многоэтажке Нальчика

Ранее сообщалось, что в подмосковной Лобне десять человек, среди которых семеро детей, спасли при пожаре в пятиэтажном доме на улице 40 лет Октября. Ещё 12 жильцов эвакуировали из здания. Огонь возник в квартире на втором этаже и распространился на 16 квадратных метров, дым заполнил подъезд. На месте работали 12 сотрудников экстренных служб и три единицы техники.

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Антон Голыбин
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