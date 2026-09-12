Один человек погиб и 20 эвакуировали при пожаре в многоэтажке Нальчика

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Нальчике. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже дома на улице Калмыкова, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21:30. Прибывшие на место спасатели выяснили, что огонь охватил мебель в квартире. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Во время пожара из дома эвакуировали 20 человек. В 22:03 спасатели полностью потушили огонь. Других пострадавших нет.

На месте происшествия работали 20 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники. Причину возгорания и обстоятельства гибели человека устанавливают специалисты.

Ранее крупный пожар произошёл в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске. Огонь охватил площадь 1,4 тыс. квадратных метров, спасатели эвакуировали 150 человек. После тушения специалисты разбирают конструкции и проливают их водой, чтобы исключить повторное возгорание.