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Опубликовано 11 сентября, 19:33

Пожар охватил 1 тыс. квадратов в многоквартирном доме Южно-Сахалинска

Обложка © Max / МЧС Сахалинской области

Обложка © Max / МЧС Сахалинской области

Кровля многоквартирного дома загорелась в Южно-Сахалинске. Огонь охватил около 1 тыс. кв. метров. Спасатели уже локализовали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в доме на улице Тихоокеанской, 28. Когда пожарные прибыли на место, они увидели открытое горение кровли. Специалисты оценили площадь пожара в 1 тыс. кв. метров. Из дома эвакуировали 150 человек.

Крупный пожар в Южно-Сахалинске. Видео © Max / МЧС Сахалинской области

«Спасатели локализовали пожар на площади 1 000 кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании», — говорится в сообщении МЧС.

На месте работают более 33 спасателя и 11 единиц техники. Пожарные продолжают тушить огонь, при этом специалисты увеличивают количество сил и техники.

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Ранее крупный пожар произошёл в исправительной колонии № 5 в Вышнем Волочке. Огонь возник в цехе производственной зоны и распространился на 2,4 тыс. кв. метров. Спасатели потушили пожар, никто не пострадал.

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Лия Мурадьян
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