Пожар в многоквартирном доме Южно-Сахалинска потушили, идёт разбор завалов

Пожар в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске полностью потушили. Огонь распространился на площадь 1,4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в многоквартирном доме Южно-Сахалинска ликвидирован. Проводится разборка и пролив конструкций», — говорится в сообщении ведомства.

Ликвидация пожара в Южно-Сахалинске. Видео © Max / МЧС Сахалинской области

Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. После ликвидации огня специалисты разбирают конструкции и проливают их водой, чтобы исключить повторное возгорание.

Как писал Life.ru, возгорание в доме в Южно-Сахалинске началось вечером 11 сентября. Спасателям пришлось эвакуировать 150 человек. После ликвидации пожара специалисты разбирают и проливают конструкции.