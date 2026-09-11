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Опубликовано 11 сентября, 20:53

Пожар в многоквартирном доме Южно-Сахалинска потушили, идёт разбор завалов

Обложка © Max / МЧС Сахалинской области

Обложка © Max / МЧС Сахалинской области

Пожар в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске полностью потушили. Огонь распространился на площадь 1,4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в многоквартирном доме Южно-Сахалинска ликвидирован. Проводится разборка и пролив конструкций», — говорится в сообщении ведомства.

Ликвидация пожара в Южно-Сахалинске. Видео © Max / МЧС Сахалинской области

Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. После ликвидации огня специалисты разбирают конструкции и проливают их водой, чтобы исключить повторное возгорание.

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Как писал Life.ru, возгорание в доме в Южно-Сахалинске началось вечером 11 сентября. Спасателям пришлось эвакуировать 150 человек. После ликвидации пожара специалисты разбирают и проливают конструкции.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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