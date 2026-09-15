В подмосковной Лобне из горящей пятиэтажки спасли десять человек
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Десять человек, среди которых семеро детей, спасли при пожаре в пятиэтажном доме в Лобне. Ещё 12 жильцов эвакуировали из здания на улице 40 лет Октября, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о задымлении поступило спасателям в 19:54. Когда первые расчёты прибыли на место, дым шёл из окон квартиры на втором этаже и уже заполнил подъезд.
Пожарные начали проверять помещения и выводить жильцов. Одновременно они не дали пламени перейти на верхние этажи.
«Пожарные оперативно организовали спасение людей: звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств из здания спасено 10 человек, в том числе 7 детей», — сообщили в ведомстве.
Огонь распространился на площади 16 квадратных метров. В 20:41 пожар локализовали, ещё через минуту сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.
На месте работали 12 сотрудников экстренных служб и три единицы техники.
Ранее один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Нальчике. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже дома на улице Калмыкова. Спасатели эвакуировали из дома 20 жильцов и полностью потушили пожар спустя чуть более получаса после вызова. К ликвидации привлекали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
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