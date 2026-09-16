Пожар на строительном рынке под Одинцовом охватил 2000 «‎квадратов»

В Московской области вблизи Одинцова загорелся строительный рынок, огонь охватил почти 2000 квадратных метров. Такие данные приводит пресс-служба МЧС по региону.

Пожар в Подмосковье. Видео © VK / Подмосковье в Сети. Новости

Огонь вспыхнул в деревне Наро-Осаново на 73-м километре Минского шоссе. Первоначально в ведомстве сообщали о возгорании двух торговых рядов на площади 600 квадратных метров. Однако пламя быстро распространилось. К тушению привлекли 49 человек и 16 единиц техники. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.

Ранее Life.ru рассказывал, что 13 человек, среди которых семеро детей, спасли при пожаре в жилом доме на юге Москвы. Возгорание произошло в здании на улице Сайкина.