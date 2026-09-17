Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 11:19

Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Кузбассе

Обложка © Max/ Следком Кузбасса

Обложка © Max/ Следком Кузбасса

Два человека погибли при пожаре в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили в региональном управлении ведомства.

Сообщение о возгорании дома на улице Линейной поступило в среду, 16 сентября, около 13:00 мск. Во время тушения спасатели обнаружили тела 68-летней женщины и 75-летнего мужчины. По предварительным данным, очаг пожара находился в надворной постройке. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Назначены судебные экспертизы, включая пожарно-техническую. Проверка проводится по признакам причинения смерти по неосторожности. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Накануне искала жильё: 19-летнюю девушку-фотографа нашли мёртвой в Мытищах
Накануне искала жильё: 19-летнюю девушку-фотографа нашли мёртвой в Мытищах

Ранее сообщалось, что священник Вячеслав Завальный погиб при пожаре в деревянном монастырском доме в Тверской области. Трагедия произошла в ночь на 15 сентября в Николо-Малице. Покойному было 36 лет.

Больше новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • СК РФ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar