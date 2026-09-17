Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Кузбассе

Два человека погибли при пожаре в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили в региональном управлении ведомства.

Сообщение о возгорании дома на улице Линейной поступило в среду, 16 сентября, около 13:00 мск. Во время тушения спасатели обнаружили тела 68-летней женщины и 75-летнего мужчины. По предварительным данным, очаг пожара находился в надворной постройке. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Назначены судебные экспертизы, включая пожарно-техническую. Проверка проводится по признакам причинения смерти по неосторожности. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Ранее сообщалось, что священник Вячеслав Завальный погиб при пожаре в деревянном монастырском доме в Тверской области. Трагедия произошла в ночь на 15 сентября в Николо-Малице. Покойному было 36 лет.