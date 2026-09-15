Священник Вячеслав Завальный погиб при пожаре в Тверской области

Священник Вячеслав Завальный погиб при пожаре в деревянном монастырском доме в Тверской области. Трагедия произошла в ночь на 15 сентября в Николо-Малице, сообщили в местной епархии.

Покойному было 36 лет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и следственных органов. Причина возгорания пока не называется.

«Епархия скорбит о произошедшем и приносит соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении. Место и время прощания со священнослужителем определят его родственники. Информацию о погребении пообещали опубликовать позднее.

Вячеслав Завальный родился 11 июля 1990 года. В 2012-м он окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, а спустя два года — магистратуру духовной академии. В 2025 году священника перевели в Тверскую епархию. Там он служил клириком кафедрального собора и руководил курсами основ христианства.

Ранее два человека погибли при пожаре на складе в подмосковном Щёлкове. Их тела обнаружили после тушения огня. Предварительной причиной трагедии следователи назвали неосторожное обращение с огнём, возбуждено уголовное дело.