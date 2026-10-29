Пожар с выбросом радиации произошёл на ядерном комплексе в США

Пожар в лаборатории ядерного комплекса Саванна-Ривер в американском штате Южная Каролина привёл к радиационному выбросу и объявлению локальной чрезвычайной ситуации. Об инциденте на объекте Министерства энергетики США сообщает Associated Press

По данным администрации комплекса, сообщение о возгорании в одном из помещений национальной лаборатории поступило в среду в 17:39 по местному времени, или в 00:39 мск 29 октября. При этом произошёл «нефильтрованный радиационный выброс на уровне земли».

Лаборатория ядерного комплекса. Фото © X / Maverick

Администрация Саванна-Ривер заявила, что специалисты не обнаружили радиоактивного загрязнения за пределами пострадавшего здания и внешних границ всего комплекса.

После происшествия руководство объекта закрыло контрольно-пропускные пункты для въезжающего транспорта. В районе комплекса также ограничили железнодорожное, речное и воздушное сообщение.

Руководство SRS координирует работы по устранению последствий пожара и уведомило профильные государственные и местные ведомства. Жителям близлежащих районов рекомендовали следить за сообщениями местных радиостанций и телеканалов.