Обогащённый уран с атомной станции СССР нашли среди вещей покойного в Финляндии

В Финляндии среди личных вещей умершего мужчины обнаружили необычную находку — крошечную таблетку обогащённого урана, предназначенную для использования в ядерном реакторе. Экспертиза показала, что топливный элемент, вероятно, изготовили в Советском Союзе в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Предмет размером всего около 5 на 10 миллиметров нашли ещё в октябре 2024 года в муниципалитете Асиккала. Человек, разбиравший имущество покойного, обратил внимание на подозрительную упаковку и находившийся рядом прибор для измерения радиации. После этого он вызвал полицию.

Прибывшие специалисты изъяли находку и направили её на исследование. Позднее топливную таблетку передали экспертам Объединённого исследовательского центра Еврокомиссии в немецком Карлсруэ, где установили её предполагаемое происхождение.

Выяснилось, что предмет содержит низкообогащённый уран и, предположительно, предназначался для атомной электростанции советского проекта. При этом следов его использования в реакторе исследователи не обнаружили.

«Таблетка была упакована таким образом, что это указывало на её возможную радиоактивность. На месте также был найден детектор радиации», — рассказал старший комиссар полиции региона Хяме Яри Кийскинен.

Правоохранители пытались выяснить, каким образом ядерное топливо попало к умершему мужчине. Однако установить историю появления таблетки среди его вещей не удалось. Изначально полиция расследовала возможное нарушение правил обращения с ядерными материалами. Впоследствии разбирательство прекратили в связи со смертью предполагаемого нарушителя.

В полиции подчеркнули, что находка не представляла непосредственной опасности для людей и окружающей среды. Топливная таблетка находилась в защитной упаковке, а изъятием занимались специалисты, подготовленные к обращению с радиоактивными веществами.

Ранее Life.ru сообщал о готовности Финляндии обсудить распространение французского «ядерного зонтика» на европейские страны. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пояснила, что страна не намерена размещать у себя ядерное оружие.