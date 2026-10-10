Путин Трампу: Предложение вывезти иранский уран в РФ в силе

Россия по-прежнему готова вывезти высокообогащённый уран из Ирана на свою территорию для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Президент РФ Владимир Путин напомнил об этой инициативе своему американскому коллеге Дональду Трампу во время телефонного разговора. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Кстати, наше предложение по вывозу высокообогащённого иранского урана в Россию как возможного выхода из тупика остаётся в силе», — заявил он.

По словам Ушакова, американский президент положительно отреагировал на готовность Москвы участвовать в разрешении ситуации вокруг Ирана.

«Характерно, что Дональд Трамп не оставил эту ремарку без внимания, приветствовав вовлечённость Москвы в регулирование ситуации вокруг Тегерана», — заключил помощник президента РФ.

Ранее Life.ru писал, что иранская тема вошла в повестку телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшихся 9 октября. Российский лидер упомянул её в заявлении по итогам беседы. Помимо иранского вопроса, главы государств рассмотрели перспективы урегулирования конфликта на Украине и различные аспекты двусторонних отношений.