Пожар в автосервисе Махачкалы полностью ликвидировали

Пожар в автосервисе на окраине Махачкалы полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

«Полная ликвидация. Причину пожара установят дознаватели МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло днём 18 сентября. Огонь охватил четыре бокса автосервиса и распространился на площади около 200 квадратных метров. Сначала пожарным удалось локализовать пламя, после чего они приступили к проливке конструкций и полной ликвидации очагов.