Пожар в автосервисе Махачкалы полностью ликвидировали
Обложка © Life.ru
Пожар в автосервисе на окраине Махачкалы полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.
«Полная ликвидация. Причину пожара установят дознаватели МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.
Возгорание произошло днём 18 сентября. Огонь охватил четыре бокса автосервиса и распространился на площади около 200 квадратных метров. Сначала пожарным удалось локализовать пламя, после чего они приступили к проливке конструкций и полной ликвидации очагов.
Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.