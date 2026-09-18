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Опубликовано 18 сентября, 16:14

Пожар в автосервисе Махачкалы полностью ликвидировали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар в автосервисе на окраине Махачкалы полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

«Полная ликвидация. Причину пожара установят дознаватели МЧС России»,говорится в сообщении ведомства.

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Возгорание произошло днём 18 сентября. Огонь охватил четыре бокса автосервиса и распространился на площади около 200 квадратных метров. Сначала пожарным удалось локализовать пламя, после чего они приступили к проливке конструкций и полной ликвидации очагов.

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Юрий Лысенко
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