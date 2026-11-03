Пожар вспыхнул в торговом павильоне в Москве: из огня спасены 5 человек
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Пять человек спасли пожарные при возгорании здания на юге Москвы. Ещё 27 человек эвакуировали из опасной зоны. По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС и оперативных службах.
Чрезвычайное происшествие случилось на Липецкой улице, в доме № 32, расположенном в районе Бирюлёво Восточное.
«Происходит загорание в административном здании», — уточнили представители МЧС.
При этом в оперативных службах пояснили, что пламя охватило одноэтажный торговый павильон. К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к тушению и выводу людей из здания.
В ходе спасательной операции огнеборцам удалось помочь пятерым находившимся внутри гражданам. Ещё 27 человек покинули опасную территорию в результате эвакуации. Борьба с огнём продолжается. Обстоятельства возникновения пожара и площадь распространения пламени уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о масштабном пожаре в торговом центре «Котово Поле» во Всеволожске. Вечером 31 октября огонь распространился на 2250 квадратных метров, из здания и соседних помещений эвакуировали 65 человек, включая 20 детей. После происшествия прокуратура Ленинградской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.