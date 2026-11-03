Пять человек спасли пожарные при возгорании здания на юге Москвы. Ещё 27 человек эвакуировали из опасной зоны. По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС и оперативных службах.

Чрезвычайное происшествие случилось на Липецкой улице, в доме № 32, расположенном в районе Бирюлёво Восточное.

«Происходит загорание в административном здании», — уточнили представители МЧС.

При этом в оперативных службах пояснили, что пламя охватило одноэтажный торговый павильон. К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к тушению и выводу людей из здания.

В ходе спасательной операции огнеборцам удалось помочь пятерым находившимся внутри гражданам. Ещё 27 человек покинули опасную территорию в результате эвакуации. Борьба с огнём продолжается. Обстоятельства возникновения пожара и площадь распространения пламени уточняются.