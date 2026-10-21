Пожизненное без поблажек: Убийце генерала Кириллова отказали в смягчении приговора

Ахмаджон Курбонов*, осуждённый за теракт, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, не смог добиться смягчения наказания. Апелляционный военный суд оставил ему пожизненный срок.

Без изменений остались и приговоры трём другим участникам дела. Роберт Сафарян* проведёт в заключении 25 лет, Батухан Точиев* — 22 года, а Рамазан Падиев* — 18 лет.

Таким образом, апелляционная инстанция сохранила все наказания, назначенные ранее Вторым Западным окружным военным судом. Основной фигурант получил максимально строгое наказание — пожизненное лишение свободы.

Теракт произошёл 17 декабря 2024 года возле жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было установлено на электросамокате у подъезда. Когда генерал и его помощник вышли из здания, произошёл взрыв. Оба военнослужащих погибли.

Как установил суд, Курбонов* непосредственно участвовал в подготовке и совершении преступления. Остальные осуждённые, согласно материалам дела, обеспечивали его необходимыми средствами и помогали организовать действия, предшествовавшие теракту.

По версии следствия, преступление готовилось при участии украинских спецслужб. Компоненты взрывного устройства доставили в Россию из Польши, а исполнителю обещали денежное вознаграждение и возможность выехать в Европу.

Первоначальный приговор по делу об убийстве генерала Кириллова вынесли 21 января 2026 года. Как сообщал Life.ru, суд установил, что Курбонов* подготовил взрывное устройство и закрепил его на электросамокате возле дома военнослужащего. Другие фигуранты участвовали в доставке компонентов и обеспечении исполнителя. По итогам процесса главный обвиняемый получил пожизненное заключение, а трое его сообщников — от 18 до 25 лет.