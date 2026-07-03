В России воссоздадут два культовых военных вуза

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился возродить Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Учебное заведение будет создано путём выделения из состава Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». Училище получит статус федерального государственного казённого военного образовательного учреждения и будет подчиняться Министерству обороны РФ. Правительство поручило завершить все процедуры до 1 сентября 2026 года.

Стоит отметить, что одновременно с этим Мишустин принял решение о реорганизации Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. Из её состава будет выделен Военный инженерно-технический университет.

Его история началась в 1939 году с основания Высшего военно-морского инженерно-строительного училища, готовившего кадры для возведения военно-морских баз и береговых фортификаций. В 1997 году на базе нескольких вузов сформировали Военный инженерно-технический университет, который с 2012 года функционировал как структурное подразделение академии имени Хрулёва.

Ранее правительство России приняло решение о воссоздании высшего танкового командного училища в Челябинске. Учреждение будет заниматься подготовкой офицерских кадров для танковых войск. Училище начнёт реализацию программ как высшего, так и среднего профессионального образования. Помимо образовательной деятельности будут проводиться научные и научно-исследовательские работы в интересах обороноспособности страны.