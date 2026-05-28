В России воссоздадут Челябинское высшее танковое училище

Правительство РФ распорядилось воссоздать высшее танковое командное училище в Челябинске. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Челябинское высшее танковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в документе.

Училище займётся подготовкой специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования. Также учреждение сможет вести дополнительные профессиональные программы, научную и научно-исследовательскую работу в интересах обороны. Минобороны России должно провести организационные мероприятия до 1 августа 2026 года. В течение четырёх месяцев ведомство утвердит устав училища и обеспечит его государственную регистрацию. За шесть месяцев за учреждением закрепят недвижимое имущество.

Челябинское высшее танковое командное училище создали по приказу командующего Уральским военным округом 30 ноября 1966 года. Преподавательский состав сформировали зимой 1967 года. В апреле 1968 года училищу вручили Боевое знамя и присвоили почётное название «имени 50-летия Великого Октября». В ноябре 1998 года училище переименовали в Челябинский танковый институт. В апреле 2007 года правительство РФ выпустило постановление о его ликвидации до конца того же года. В мае 2007 года институт расформировали приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.

