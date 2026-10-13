«Позорное место»: Жители Эдинбурга возмутились дорожными конусами на памятниках

Жители Старого города Эдинбурга потребовали убрать дорожные конусы, которые устанавливают на исторические статуи, пишет Daily Mail. Председатель местного общественного совета назвал ситуацию неподобающей для исторического центра шотландской столицы.

Традиция получила известность после того, как в Глазго дорожный конус установили на вершине статуи герцога Веллингтона. Со временем подобные случаи стали происходить и в других городах Шотландии.

В Эдинбурге на этой неделе в соцсетях появились фотографии как минимум пяти конусов на памятнике герцогу Букклю на Парламентской площади. В последние месяцы подобным образом «украшали» также статуи Адама Смита и Шерлока Холмса.

В сети распространилось видео, на котором мужчина пытается снять конусы с 138-летней статуи с помощью длинной палки. Ролик сопровождается заглавной мелодией шоу Бенни Хилла и подписью «Каждое утро».

Председатель Общественного совета Старого города Дэниел Тодд заявил, что происходящее не является эдинбургской традицией. По его словам, конусы портят вид Королевской мили и других исторических мест, входящих в объект Всемирного наследия. Ко всему прочему, некоторые жители столицы считают, что превратили самый оживленный туристический район Шотландии в «позорное место».

В благотворительной организации Cockburn Association также призвали прекратить практику. Там указали не только на вопросы уважения к памятникам, но и на риск их повреждения и травм людей, которые забираются на конструкции.

Представитель Edinburgh World Heritage отметил, что внешний вид улиц и общественных пространств влияет на восприятие города. В городском совете, в свою очередь, призвали не устанавливать конусы на статуи и памятники, поскольку это может создавать угрозу безопасности и привести к повреждениям объектов.