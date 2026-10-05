В Пансионе воспитанниц Министерства обороны России открыли памятник педагогам

В Пансионе воспитанниц Минобороны России появился памятник педагогам, созданный по инициативе заместителя главы ведомства Виктора Горемыкина. Он лично открыл скульптурную композицию и поблагодарил преподавателей за их работу.

В Пансионе воспитанниц МО РФ открыли памятник педагогам. Видео © Zvezdanews

Более 20 педагогов, воспитателей и преподавателей получили ведомственные награды. Среди них — медали «За трудовую доблесть», «За заслуги в подготовке кадров и развитии военного образования», «За укрепление боевого содружества». Двое учителей удостоены почётных званий — «Почётный работник сферы военного образования РФ» и «Почётный работник сферы воспитания детей и молодёжи РФ».

Горемыкин поблагодарил педагогический состав. По его словам, именно каждодневный труд учителя создаёт среду, где воспитанницы получают глубокие знания и становятся патриотами, уважающими историю и традиции страны. Замминистра отметил, что в системе Минобороны работают люди «с большим сердцем, щедрой душой и твёрдой верой в детей».

«Ваш каждодневный труд оставляет добрый след в судьбах людей», — цитирует замминистра обороны Zvezdanews.

Заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин. Фото © предоставлено Life.ru

Пансион воспитанниц известен высокими показателями образования. Об этом говорит количество золотых и серебряных медалистов, а также отзывы вузов, куда поступают выпускницы. Воспитанницы ежегодно становятся призёрами всеармейского конкурса «Педагог года».

Открытие скульптуры стало признанием вклада учителей и воспитателей в военное образование. Завершился праздник концертом творческих коллективов Пансиона.

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