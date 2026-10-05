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Опубликовано 5 октября, 11:56

Дамблдор, Кот Леопольд и Бурунов: Ученики рассказали, на кого похожи их учителя

Российские школьники сравнили своих учителей с Дамблдором, Дэдпулом и Буруновым

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дамблдор, Чудо-женщина, Кот Леопольд и актёр Сергей Бурунов — такие ассоциации вызывают преподаватели у участников опроса среди учеников 6–11-х классов, проведённого ко Дню учителя, сообщает РИАМО.

Подросткам предложили представить педагогов в образах героев кино и мультфильмов. Компанию Дамблдору составили Гермиона и Макгонагалл, а из «Смешариков» школьники выбрали Совунью и Лосяша. В преподавателях также увидели Моану, Мэри Поппинс, фею Динь-Динь, Наташу Романофф, Дэдпула и Дашу-путешественницу.

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Главной учительской суперсилой участники назвали умение понятно объяснять сложные вещи. Следом шли спокойствие, позитивный настрой и способность справляться почти с любой ситуацией. А вот грозный взгляд и талант замечать списывание оказались в конце списка.

При этом ученики отметили, насколько трудно удерживать внимание класса, находить подход к каждому и не выгорать. Им также интересно, чем педагоги увлекаются за пределами школы и какими сами были в подростковом возрасте.

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Ранее опрос показал, что девять из десяти россиян помнят имя первого учителя. Среди самых узнаваемых школьных фраз оказались «Звонок для учителя», «Лес рук» и «А голову ты дома не забыл?». В исследовании участвовали 1600 человек.

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Борис Эльфанд
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