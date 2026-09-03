Прабово Субианто: Индонезия никогда не забудет помощь СССР
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Индонезия хранит память о поддержке, которую ей оказал Советский Союз на заре независимости, и не забывает тех, кто был рядом в трудные годы. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал президент страны Прабово Субианто.
«Мы выучили уроки истории, мы помним её, и мы никогда не забудем наших друзей», — заявил глава государства.
При этом лидер напомнил, что одних воспоминаний о прошлом для настоящей дружбы недостаточно. По его словам, нынешнему поколению нужна смелость, чтобы выстраивать отношения на равных и работать ради интересов своих народов.
Субианто добавил, что об итогах такого сотрудничества нужно судить по конкретным результатам — по тому, что удаётся дать людям в обеих странах.
Ранее сообщалось, что президент РФ Путин может посетить Индонезию по приглашению президента страны Прабово Субианто. Сам он уже дважды побывал в России в этом году.
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