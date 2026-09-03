Прабово Субианто: Индонезия никогда не забудет помощь СССР

Индонезия хранит память о поддержке, которую ей оказал Советский Союз на заре независимости, и не забывает тех, кто был рядом в трудные годы. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал президент страны Прабово Субианто.

«Мы выучили уроки истории, мы помним её, и мы никогда не забудем наших друзей», — заявил глава государства.

При этом лидер напомнил, что одних воспоминаний о прошлом для настоящей дружбы недостаточно. По его словам, нынешнему поколению нужна смелость, чтобы выстраивать отношения на равных и работать ради интересов своих народов.

Субианто добавил, что об итогах такого сотрудничества нужно судить по конкретным результатам — по тому, что удаётся дать людям в обеих странах.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин может посетить Индонезию по приглашению президента страны Прабово Субианто. Сам он уже дважды побывал в России в этом году.