Пранкер три недели водил журналистов за нос, выдавая себя за пресс-службу «Газпром-Арены»

Блогер три недели изображал сотрудника «Газпром-Арены» и снабжал журналистов выдуманными подробностями о возможном концерте Канье Уэста в Петербурге. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Пранкер выдавал себя за представителя «Газпром-Арены», раздавая фейк-комментарии. Фото © Telegram / Baza

Идея, по словам самого пранкера, появилась на фоне скандала вокруг выступления американского рэпера. Мужчина решил устроить масштабный розыгрыш и создать видимость настоящего представителя площадки. Для этого блогер запустил в Telegram бота с названием «Газпромарена Бот» и оформил его описание в официальном стиле. Затем он переименовал собственный старый канал в «Газпром-арена для СМИ». Чтобы страница выглядела убедительнее, на неё дополнительно накрутили около 5 тыс. подписчиков.

После этого пранкер начал самостоятельно общаться с журналистами. По его словам, ответы он готовил с помощью нейросети, а затем отправлял представителям СМИ от имени якобы связанного с площадкой источника. На этом розыгрыш не закончился. Блогер вышел на администратора Telegram-чата покупателей билетов на концерт, где состояло более 3 тыс. человек, и стал передавать ему придуманные сведения.

Модератор группы в разговоре с «Базой» подтвердил, что действительно получал от мужчины такую информацию. Сам пранкер утверждает, что за три недели никто из собеседников не заподозрил обман. По его словам, журналисты также не проверили происхождение бота и не обратили внимания на то, что его создали в день, когда Say Agency пообещал заключить договор с «Газпром-Ареной». Кроме того, блогер заявил, что никто не попросил предоставить документы, подтверждающие его связь с пресс-службой площадки.

Ранее стало известно, что «Газпром Арена» в Петербурге продолжает набирать сотрудников для концертов американского рэпера Канье Уэста, которые должны пройти 10 и 11 октября. Для работы на мероприятиях ищут от 600 до 800 стюардов, преимущественно среди студентов.